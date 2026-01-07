Independent Bank Aktie

Independent Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C4BY / ISIN: US4538386099

Lohnendes Independent Bank-Investment? 07.01.2026 16:04:58

NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Independent Bank-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Independent Bank-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Independent Bank-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 14,60 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 68,493 Independent Bank-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 06.01.2026 2 247,26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 32,81 USD belief. Mit einer Performance von +124,73 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Independent Bank eine Marktkapitalisierung von 680,40 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

