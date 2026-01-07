NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Independent Bank-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Independent Bank Aktie
Vor 10 Jahren wurde das Independent Bank-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 14,60 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 68,493 Independent Bank-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 06.01.2026 2 247,26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 32,81 USD belief. Mit einer Performance von +124,73 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Independent Bank eine Marktkapitalisierung von 680,40 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
