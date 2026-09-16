Independent Bank Aktie

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WKN DE: A1C4BY / ISIN: US4538386099

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Independent Bank-Performance im Blick 16.09.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Independent Bank-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Independent Bank-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Independent Bank-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Independent Bank-Aktie an diesem Tag bei 16,38 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Independent Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 61,050 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 15.09.2026 auf 37,35 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 280,22 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 2 280,22 USD, was einer positiven Performance von 128,02 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Independent Bank bezifferte sich zuletzt auf 824,52 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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