NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Independent Bank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Independent Bank gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Independent Bank-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Independent Bank-Papier an diesem Tag 61,69 USD wert. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Independent Bank-Aktie investiert hat, hat nun 1,621 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 126,36 USD, da sich der Wert einer Independent Bank-Aktie am 17.04.2026 auf 77,95 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +26,36 Prozent.

Insgesamt war Independent Bank zuletzt 3,79 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at