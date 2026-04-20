Independent Bank Aktie
WKN: 907842 / ISIN: US4538361084
|Independent Bank-Investment
|
20.04.2026 16:03:35
NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Independent Bank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Independent Bank-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Independent Bank-Papier an diesem Tag 61,69 USD wert. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Independent Bank-Aktie investiert hat, hat nun 1,621 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 126,36 USD, da sich der Wert einer Independent Bank-Aktie am 17.04.2026 auf 77,95 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +26,36 Prozent.
Insgesamt war Independent Bank zuletzt 3,79 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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