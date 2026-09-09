Independent Bank Aktie
WKN DE: A1C4BY / ISIN: US4538386099
|Investmentbeispiel
|
09.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Independent Bank-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Independent Bank-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Independent Bank-Papier an diesem Tag bei 20,45 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 4,890 Independent Bank-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 08.09.2026 180,88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 36,99 USD belief. Das entspricht einem Plus von 80,88 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Independent Bank bezifferte sich zuletzt auf 830,16 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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