NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Independent Bank-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Independent Bank-Aktie Anlegern gebracht.

Independent Bank-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 63,66 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Independent Bank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 15,708 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.03.2026 auf 74,74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 174,05 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 17,40 Prozent vermehrt.

Independent Bank wurde am Markt mit 3,68 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at