Independent Bank Aktie
WKN: 907842 / ISIN: US4538361084
|Frühe Anlage
|
06.07.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Independent Bank-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Independent Bank-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Independent Bank-Anteile letztlich bei 66,94 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 149,388 Independent Bank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Independent Bank-Aktie auf 84,18 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 575,44 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25,75 Prozent gesteigert.
Independent Bank war somit zuletzt am Markt 4,06 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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