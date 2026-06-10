NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Independent Bank von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Independent Bank gewesen.

Am 10.06.2023 wurden Independent Bank-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Independent Bank-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 18,47 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 541,419 Independent Bank-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 09.06.2026 19 063,35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 35,21 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 90,63 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Independent Bank bezifferte sich zuletzt auf 716,44 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at