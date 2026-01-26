NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel hätte eine Independent Bank-Kapitalanlage von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Independent Bank-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 26.01.2023 wurde das Independent Bank-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Independent Bank-Anteile betrug an diesem Tag 78,18 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Independent Bank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,279 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.01.2026 gerechnet (78,32 USD), wäre das Investment nun 100,18 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 0,18 Prozent.

Independent Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,89 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at