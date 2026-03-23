NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Independent Bank von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Independent Bank eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Independent Bank-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 65,28 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Independent Bank-Papier investiert hätte, befänden sich nun 153,186 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.03.2026 auf 74,70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 443,01 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +14,43 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Independent Bank bezifferte sich zuletzt auf 3,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at