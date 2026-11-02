Independent Bank Aktie

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WKN: 907842 / ISIN: US4538361084

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Lukrative Independent Bank-Investition? 02.11.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Independent Bank von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Independent Bank gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Independent Bank-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 52,40 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Independent Bank-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19,084 Independent Bank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Independent Bank-Papiers auf 82,74 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 579,01 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 57,90 Prozent.

Independent Bank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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