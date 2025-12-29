Independent Bank Aktie

WKN: 907842 / ISIN: US4538361084

Lukrative Independent Bank-Anlage? 29.12.2025 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Independent Bank von vor 3 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Independent Bank-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 29.12.2022 wurde die Independent Bank-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 85,18 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Independent Bank-Aktie investiert, befänden sich nun 1,174 Independent Bank-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 26.12.2025 auf 75,68 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88,85 USD wert. Damit wäre die Investition um 11,15 Prozent gesunken.

Zuletzt ergab sich für Independent Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 3,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

