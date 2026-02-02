NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Independent Bank von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Independent Bank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 02.02.2021 wurde die Independent Bank-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Independent Bank-Papier bei 78,30 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Independent Bank-Aktie investiert, befänden sich nun 12,771 Independent Bank-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 80,78 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 031,67 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3,17 Prozent erhöht.

Insgesamt war Independent Bank zuletzt 3,99 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at