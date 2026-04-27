Independent Bank Aktie

Independent Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907842 / ISIN: US4538361084

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Rentable Independent Bank-Anlage? 27.04.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Independent Bank von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren Independent Bank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Die Independent Bank-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Independent Bank-Papier an diesem Tag bei 83,94 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die Independent Bank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 11,913 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 926,26 USD, da sich der Wert eines Independent Bank-Papiers am 24.04.2026 auf 77,75 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 7,37 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Independent Bank belief sich jüngst auf 3,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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