Bei einem frühen Independent Bank-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Independent Bank-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Independent Bank-Anteile 69,86 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Independent Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14,314 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 135,27 USD, da sich der Wert eines Independent Bank-Papiers am 20.11.2026 auf 79,31 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +13,53 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Independent Bank belief sich zuletzt auf 3,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at