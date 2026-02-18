NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Independent Bank-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Independent Bank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Independent Bank-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 22,84 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Independent Bank-Aktie investierten, hätten nun 43,783 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Independent Bank-Aktien wären am 17.02.2026 1 605,08 USD wert, da der Schlussstand 36,66 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 60,51 Prozent angezogen.

Independent Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 757,31 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at