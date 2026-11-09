NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Independent Bank-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Independent Bank-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Independent Bank-Papier statt. Zum Handelsende stand das Independent Bank-Papier an diesem Tag bei 91,72 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 109,027 Independent Bank-Papiere. Die gehaltenen Independent Bank-Anteile wären am 06.11.2026 9 169,21 USD wert, da der Schlussstand 84,10 USD betrug. Mit einer Performance von -8,31 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Independent Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,95 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at