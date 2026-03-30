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Independent Bank Aktie

Independent Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907842 / ISIN: US4538361084

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Performance unter der Lupe 30.03.2026 16:05:03

NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Independent Bank von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Independent Bank-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Independent Bank-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Independent Bank-Anteile an diesem Tag 84,86 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,178 Independent Bank-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 86,88 USD, da sich der Wert einer Independent Bank-Aktie am 27.03.2026 auf 73,73 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 13,12 Prozent.

Der Marktwert von Independent Bank betrug jüngst 3,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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