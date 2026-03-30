Independent Bank Aktie
WKN: 907842 / ISIN: US4538361084
|Performance unter der Lupe
|
30.03.2026 16:05:03
NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Independent Bank von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Independent Bank-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Independent Bank-Anteile an diesem Tag 84,86 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,178 Independent Bank-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 86,88 USD, da sich der Wert einer Independent Bank-Aktie am 27.03.2026 auf 73,73 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 13,12 Prozent.
Der Marktwert von Independent Bank betrug jüngst 3,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!