NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Independent Bank von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Independent Bank-Aktie Investoren gebracht.

Independent Bank-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 74,09 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Independent Bank-Aktie investiert hat, hat nun 1,350 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Independent Bank-Papiers auf 73,19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 98,79 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1,21 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Independent Bank bezifferte sich zuletzt auf 3,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at