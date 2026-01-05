Independent Bank Aktie
WKN: 907842 / ISIN: US4538361084
|Independent Bank-Investment im Blick
|
05.01.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Independent Bank von vor 5 Jahren eingebracht
Independent Bank-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 74,09 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Independent Bank-Aktie investiert hat, hat nun 1,350 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Independent Bank-Papiers auf 73,19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 98,79 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1,21 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Independent Bank bezifferte sich zuletzt auf 3,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Independent Bank Corp. (Massachusetts)mehr Nachrichten
Analysen zu Independent Bank Corp. (Massachusetts)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Independent Bank Corp. (Massachusetts)
|74,60
|1,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.