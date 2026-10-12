NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Independent Bank von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Independent Bank-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Independent Bank-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 81,08 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12,333 Independent Bank-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.10.2026 auf 77,02 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 949,93 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5,01 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Independent Bank bezifferte sich zuletzt auf 3,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at