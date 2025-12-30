NASDAQ Composite Index-Papier Infosys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Infosys-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das Infosys-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 8,41 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Infosys-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 189,061 Infosys-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 21 914,39 USD, da sich der Wert einer Infosys-Aktie am 29.12.2025 auf 18,43 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 21 914,39 USD, was einer positiven Performance von 119,14 Prozent entspricht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at