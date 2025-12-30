Infosys Aktie
WKN: 919668 / ISIN: US4567881085
|Rentables Infosys-Investment?
|
30.12.2025 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Infosys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Infosys-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das Infosys-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 8,41 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Infosys-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 189,061 Infosys-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 21 914,39 USD, da sich der Wert einer Infosys-Aktie am 29.12.2025 auf 18,43 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 21 914,39 USD, was einer positiven Performance von 119,14 Prozent entspricht.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Infosys Ltd. (spons. ADRs)mehr Nachrichten
|
30.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Infosys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Infosys-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
23.12.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Infosys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infosys von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.12.25
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
22.12.25
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
|
22.12.25
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Mittag im Aufwind (finanzen.at)
|
22.12.25
|Börse New York: NASDAQ Composite zum Start des Montagshandels in Grün (finanzen.at)
|
19.12.25
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite fester (finanzen.at)
|
16.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Infosys-Aktie: So viel hätte eine Infosys-Kapitalanlage von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)