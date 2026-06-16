Infosys Aktie
WKN: 919668 / ISIN: US4567881085
|Lohnende Infosys-Investition?
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16.06.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Infosys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Infosys-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Die Infosys-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Infosys-Papier bei 9,12 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 109,649 Infosys-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Infosys-Aktie auf 11,60 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 271,93 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 27,19 Prozent vermehrt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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