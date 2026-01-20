Infosys Aktie
WKN: 919668 / ISIN: US4567881085
|Lukratives Infosys-Investment?
|
20.01.2026 16:04:27
NASDAQ Composite Index-Papier Infosys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infosys von vor 5 Jahren eingebracht
Die Infosys-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 18,40 USD. Bei einem Infosys-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 54,348 Infosys-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.01.2026 auf 18,63 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 012,50 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +1,25 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Infosys Ltd. (spons. ADRs)
|
16:04
|NASDAQ Composite Index-Papier Infosys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infosys von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.01.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
14.01.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
14.01.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
14.01.26