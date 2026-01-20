Infosys Aktie

Lukratives Infosys-Investment? 20.01.2026 16:04:27

NASDAQ Composite Index-Papier Infosys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infosys von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Infosys-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Infosys-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 18,40 USD. Bei einem Infosys-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 54,348 Infosys-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.01.2026 auf 18,63 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 012,50 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +1,25 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

