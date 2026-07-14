Infosys Aktie

Infosys für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919668 / ISIN: US4567881085

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Lohnende Infosys-Investition? 14.07.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Papier Infosys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Infosys-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Infosys-Aktien gewesen.

Am 14.07.2016 wurde das Infosys-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Infosys-Papier an diesem Tag bei 9,22 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 084,599 Infosys-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.07.2026 auf 11,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 472,89 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 24,73 Prozent angezogen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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