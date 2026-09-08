NASDAQ Composite Index-Papier Infosys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Infosys von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Infosys-Investment gewesen.

Am 08.09.2016 wurden Infosys-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Infosys-Papier an diesem Tag 8,05 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 124,301 Infosys-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 454,32 USD, da sich der Wert einer Infosys-Aktie am 04.09.2026 auf 11,70 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 45,43 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at