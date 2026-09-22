Infosys Aktie

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WKN: 919668 / ISIN: US4567881085

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Rentabler Infosys-Einstieg? 22.09.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Papier Infosys-Aktie: So viel hätte eine Investition in Infosys von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Infosys-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Infosys-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 17,78 USD wert. Bei einem Infosys-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,624 Infosys-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (10,89 USD), wäre die Investition nun 61,25 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 61,25 USD, was einer negativen Performance von 38,75 Prozent entspricht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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