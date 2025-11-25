Infosys Aktie
WKN: 919668 / ISIN: US4567881085
|Performance unter der Lupe
|
25.11.2025 16:05:09
NASDAQ Composite Index-Papier Infosys-Aktie: So viel hätte eine Investition in Infosys von vor 5 Jahren abgeworfen
Das Infosys-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Infosys-Aktie an diesem Tag bei 15,10 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Infosys-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6,623 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 114,37 USD, da sich der Wert einer Infosys-Aktie am 24.11.2025 auf 17,27 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 14,37 Prozent gleich.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!