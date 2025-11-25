NASDAQ Composite Index-Papier Infosys-Aktie: So viel hätte eine Investition in Infosys von vor 5 Jahren abgeworfen

Das Infosys-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Infosys-Aktie an diesem Tag bei 15,10 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Infosys-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6,623 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 114,37 USD, da sich der Wert einer Infosys-Aktie am 24.11.2025 auf 17,27 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 14,37 Prozent gleich.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at