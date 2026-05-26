NASDAQ Composite Index-Papier Infosys-Aktie: So viel hätte eine Investition in Infosys von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Investment in Infosys-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Infosys-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 18,11 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Infosys-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 55,218 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 699,61 USD, da sich der Wert eines Infosys-Anteils am 22.05.2026 auf 12,67 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 30,04 Prozent eingebüßt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at