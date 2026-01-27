Infosys Aktie
WKN: 919668 / ISIN: US4567881085
|Lohnendes Infosys-Investment?
|
27.01.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Papier Infosys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Infosys-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Infosys-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 8,71 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1 148,106 Infosys-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 21 297,36 USD, da sich der Wert eines Infosys-Anteils am 26.01.2026 auf 18,55 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 112,97 Prozent gesteigert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
