Infosys Aktie

Infosys für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919668 / ISIN: US4567881085

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes Infosys-Investment? 27.01.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Papier Infosys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Infosys-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Infosys-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Infosys-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 8,71 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1 148,106 Infosys-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 21 297,36 USD, da sich der Wert eines Infosys-Anteils am 26.01.2026 auf 18,55 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 112,97 Prozent gesteigert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Infosys Ltd. (spons. ADRs)

mehr Nachrichten