Infosys Aktie
WKN: 919668 / ISIN: US4567881085
|Infosys-Anlage
|
06.10.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier Infosys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Infosys-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Infosys-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 7,88 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Infosys-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 269,036 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 654,82 USD, da sich der Wert eines Infosys-Papiers am 05.10.2026 auf 10,76 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 36,55 Prozent vermehrt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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