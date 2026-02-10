Infosys Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Infosys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Infosys-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Infosys-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 19,16 USD. Bei einem Infosys-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 52,192 Infosys-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.02.2026 auf 16,31 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 851,25 USD wert. Mit einer Performance von -14,87 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
