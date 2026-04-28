Infosys Aktie
WKN: 919668 / ISIN: US4567881085
|Infosys-Anlage
|
28.04.2026 16:04:24
NASDAQ Composite Index-Papier Infosys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Infosys-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Infosys-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 17,33 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 5,770 Infosys-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Infosys-Papiere wären am 27.04.2026 70,86 USD wert, da der Schlussstand 12,28 USD betrug. Das entspricht einer Einbuße um 29,14 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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