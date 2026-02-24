NASDAQ Composite Index-Papier Infosys-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Infosys von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurde das Infosys-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 8,42 USD. Bei einem Infosys-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,876 Infosys-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.02.2026 auf 13,91 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 165,20 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 65,20 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at