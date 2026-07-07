Infosys Aktie
WKN: 919668 / ISIN: US4567881085
|Langfristige Performance
|
07.07.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Papier Infosys-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Infosys von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Infosys-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 21,18 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 47,214 Infosys-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 513,69 USD, da sich der Wert eines Infosys-Anteils am 06.07.2026 auf 10,88 USD belief. Mit einer Performance von -48,63 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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