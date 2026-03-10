NASDAQ Composite Index-Papier Infosys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Infosys-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurden Infosys-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 17,68 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 565,611 Infosys-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 09.03.2026 8 156,11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14,42 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 18,44 Prozent eingebüßt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at