NASDAQ Composite Index-Papier Infosys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Infosys-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Infosys-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 5 Jahren wurde das Infosys-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Infosys-Anteile an diesem Tag bei 17,60 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Infosys-Aktie investiert hat, hat nun 568,182 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 363,64 USD, da sich der Wert eines Infosys-Anteils am 13.02.2026 auf 14,72 USD belief. Damit wäre die Investition 16,36 Prozent weniger wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at