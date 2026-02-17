Infosys Aktie
WKN: 919668 / ISIN: US4567881085
17.02.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Infosys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Infosys-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Infosys-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Infosys-Anteile an diesem Tag bei 17,60 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Infosys-Aktie investiert hat, hat nun 568,182 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 363,64 USD, da sich der Wert eines Infosys-Anteils am 13.02.2026 auf 14,72 USD belief. Damit wäre die Investition 16,36 Prozent weniger wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
