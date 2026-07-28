NASDAQ Composite Index-Papier Infosys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Infosys von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Infosys-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Infosys-Anteile betrug an diesem Tag 16,46 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 60,753 Infosys-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 710,81 USD, da sich der Wert eines Infosys-Papiers am 27.07.2026 auf 11,70 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 28,92 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at