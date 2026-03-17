Infosys Aktie

Infosys für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919668 / ISIN: US4567881085

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitables Infosys-Investment? 17.03.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Papier Infosys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Infosys von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Infosys-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Das Infosys-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Infosys-Papier an diesem Tag 19,10 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Infosys-Aktie investiert hat, hat nun 5,236 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.03.2026 auf 13,26 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 69,42 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 30,58 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Infosys Ltd. (spons. ADRs)

mehr Nachrichten