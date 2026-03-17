NASDAQ Composite Index-Papier Infosys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Infosys von vor 5 Jahren eingebracht

Das Infosys-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Infosys-Papier an diesem Tag 19,10 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Infosys-Aktie investiert hat, hat nun 5,236 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.03.2026 auf 13,26 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 69,42 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 30,58 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at