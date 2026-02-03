NASDAQ Composite Index-Papier Infosys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Infosys von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Infosys-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Infosys-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Infosys-Aktie an diesem Tag 21,99 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Infosys-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,548 Infosys-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Infosys-Papiers auf 18,34 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 83,40 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 16,60 Prozent abgenommen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at