NASDAQ Composite Index-Papier Infosys-Aktie: So viel Verlust hätte eine Infosys-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Infosys-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Infosys-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 22,55 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 443,459 Infosys-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.10.2026 auf 12,43 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 512,20 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 44,88 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at