Infosys Aktie
WKN: 919668 / ISIN: US4567881085
|Lukrativer Infosys-Einstieg?
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24.11.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Infosys-Aktie: So viel Verlust hätte eine Infosys-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Infosys-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 22,61 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Infosys-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,423 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 53,52 USD, da sich der Wert eines Infosys-Anteils am 23.11.2026 auf 12,10 USD belief. Damit wäre die Investition um 46,48 Prozent gesunken.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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