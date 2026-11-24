Bei einem frühen Investment in Infosys-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Infosys-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 22,61 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Infosys-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,423 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 53,52 USD, da sich der Wert eines Infosys-Anteils am 23.11.2026 auf 12,10 USD belief. Damit wäre die Investition um 46,48 Prozent gesunken.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at