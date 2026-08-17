Innodata Aktie
WKN: 907651 / ISIN: US4576422053
|Lohnende Innodata-Anlage?
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17.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Papier Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Innodata-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Innodata-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Innodata-Aktie an diesem Tag 7,99 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Innodata-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 251,564 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Innodata-Papiers auf 63,85 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 79 912,39 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 699,12 Prozent.
Zuletzt verbuchte Innodata einen Börsenwert von 2,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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