NASDAQ Composite Index-Papier Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Innodata-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Innodata-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das Innodata-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 5,97 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Innodata-Aktie investiert hat, hat nun 167,504 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Innodata-Papiere wären am 30.01.2026 9 286,43 USD wert, da der Schlussstand 55,44 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 828,64 Prozent gleich.

Innodata war somit zuletzt am Markt 1,76 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at