Innodata Aktie
WKN: 907651 / ISIN: US4576422053
|Hochrechnung
|
09.02.2026 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Papier Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Innodata von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Innodata-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Innodata-Aktie an diesem Tag bei 2,40 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Innodata-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4 166,667 Innodata-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 06.02.2026 auf 47,59 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 198 291,67 USD wert. Das entspricht einem Plus von 1 882,92 Prozent.
Der Marktwert von Innodata betrug jüngst 1,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
