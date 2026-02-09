Innodata Aktie

WKN: 907651 / ISIN: US4576422053

Hochrechnung 09.02.2026 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Papier Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Innodata von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Innodata-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Innodata-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Innodata-Aktie an diesem Tag bei 2,40 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Innodata-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4 166,667 Innodata-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 06.02.2026 auf 47,59 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 198 291,67 USD wert. Das entspricht einem Plus von 1 882,92 Prozent.

Der Marktwert von Innodata betrug jüngst 1,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

