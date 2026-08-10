Innodata Aktie

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WKN: 907651 / ISIN: US4576422053

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Performance im Blick 10.08.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Papier Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Innodata von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Innodata-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die Innodata-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 10,71 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Innodata-Aktie investierten, hätten nun 93,371 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Innodata-Anteile wären am 07.08.2026 5 819,79 USD wert, da der Schlussstand 62,33 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 481,98 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Innodata eine Börsenbewertung in Höhe von 2,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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