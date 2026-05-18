NASDAQ Composite Index-Papier Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Innodata von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Innodata-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Innodata-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 10,00 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Innodata-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 100,000 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 610,00 USD, da sich der Wert eines Innodata-Anteils am 15.05.2026 auf 96,10 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 861,00 Prozent.

Insgesamt war Innodata zuletzt 3,14 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at