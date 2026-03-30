Innodata Aktie
WKN: 907651 / ISIN: US4576422053
|Innodata-Investition im Blick
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30.03.2026 16:05:03
NASDAQ Composite Index-Papier Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Innodata von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das Innodata-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 6,60 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,152 Innodata-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 27.03.2026 auf 37,12 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 562,42 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +462,42 Prozent.
Innodata war somit zuletzt am Markt 1,21 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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