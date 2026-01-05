Innodata Aktie
WKN: 907651 / ISIN: US4576422053
|Innodata-Anlage unter der Lupe
|
05.01.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Innodata-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Innodata-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 5,42 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Innodata-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18,450 Innodata-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Innodata-Aktie auf 52,99 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 977,68 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 877,68 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Innodata eine Börsenbewertung in Höhe von 1,69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
