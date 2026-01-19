NASDAQ Composite Index-Papier Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Innodata-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Innodata-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde die Innodata-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 36,78 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 271,887 Innodata-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 731,92 USD, da sich der Wert einer Innodata-Aktie am 16.01.2026 auf 61,54 USD belief. Mit einer Performance von +67,32 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Innodata belief sich zuletzt auf 1,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at