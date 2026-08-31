Innodata Aktie

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WKN: 907651 / ISIN: US4576422053

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Performance unter der Lupe 31.08.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Papier Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Innodata von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Innodata-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Innodata-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Innodata-Aktie letztlich bei 37,98 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 26,330 Innodata-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 489,99 USD, da sich der Wert eines Innodata-Anteils am 28.08.2026 auf 56,59 USD belief. Mit einer Performance von +49,00 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Innodata erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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