Innodata Aktie

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WKN: 907651 / ISIN: US4576422053

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Frühe Anlage 27.07.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Papier Innodata-Aktie: So viel hätte eine Investition in Innodata von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Innodata eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Innodata-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Innodata-Papier bei 2,48 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Innodata-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4 032,258 Innodata-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.07.2026 auf 55,89 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 225 362,90 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 2 153,63 Prozent.

Jüngst verzeichnete Innodata eine Marktkapitalisierung von 1,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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