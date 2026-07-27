Innodata Aktie
WKN: 907651 / ISIN: US4576422053
|Frühe Anlage
|
27.07.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier Innodata-Aktie: So viel hätte eine Investition in Innodata von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Innodata-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Innodata-Papier bei 2,48 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Innodata-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4 032,258 Innodata-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.07.2026 auf 55,89 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 225 362,90 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 2 153,63 Prozent.
Jüngst verzeichnete Innodata eine Marktkapitalisierung von 1,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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